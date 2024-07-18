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В Париже станцию метро эвакуировали из-за мужчины с поясом со взрывчаткой

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  • 18.07.2024, 20:51
В Париже станцию метро эвакуировали из-за мужчины с поясом со взрывчаткой

Полиции не удалось найти подозреваемого.

Станцию метро и электричек RER Nation в Париже эвакуировали из-за сообщений о мужчине с поясом с взрывчаткой, сообщает издание L'Indépendant.

Подозрительного гражданина видели в поезде. Вокруг станции установили большой периметр безопасности, движение поездов на этом участке приостановили. На место прибыли специалисты по обезвреживанию бомб.

По информации издания, ограничения привели к значительным перебоям в транспортной сети Парижа, власти просят граждан избегать этого района.

Полиции не удалось найти подозреваемого, сообщает портал Actu17. Источник издания предположил, что подозреваемым мог быть мужчина с гипсом на руке. Полицейская операция на станции продолжалась более часа.

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