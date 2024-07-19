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Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ

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  • 19.07.2024, 13:30
Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ

Из-за санкций?

Работающий в ОАЭ необанк Wio, до последнего времени принимавший денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, перестал это делать, рассказали РБК финансовые консультанты и клиенты Wio банка.

В ОАЭ не так много банков, которые открывают счета гражданам России (даже при наличии Emirates ID, аналога вида на жительство), если человек не живет в стране постоянно и не работает в ОАЭ, но Wio это делает, сказал РБК основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко, обративший внимание на проблему.

«По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана. Проблема появилась примерно в конце июня, а у отдельных клиентов трудности начали возникать уже весной», — сказал Авраменко.

Wio был основан в 2022 году в ОАЭ, штаб-квартира находится в Абу-Даби. Кредитная организация работает в форме цифровой платформы и обслуживает клиентов (юрлиц и физлиц) онлайн. По состоянию на декабрь 2023 года у банка было более 90 тыс. клиентов.

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