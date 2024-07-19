В РФ суд приговорил журналиста WSJ Эвана Гершковича к 16 годам колонии 2 19.07.2024, 17:55

1,200

Эван Гершкович

Американский журналист не признал вину.

В России Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает BBC.

Обвинение просило для него более длительный срок — 18 лет лишения свободы.

Максимальное наказание, которое предусмотрено российским Уголовным кодексом за шпионаж (ст. 276), — 20 лет лишения свободы.

WSJ в редакционном заявлении назвала приговор Гершковичу позорным, а дело против него — неправовым.

«Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы добиться освобождения Эвана и поддержать его семью. Журналистика — не преступление, и мы не успокоимся, пока его не выпустят. Этому нужно положить конец», — сказано в заявлении, подписанном главным редактором Эммой Такер и издателем Алмаром Латуром.

«16 лет для журналиста WSJ — это противоположность правосудию, политически мотивированный, надуманный процесс. Эван должен быть освобожден немедленно», — написала глава Европарламента Роберта Метсола в Х (бывший Twitter).

Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда он приехал в командировку по заданию редакции WSJ. В ожидании суда журналист провел 15 месяцев в московском СИЗО «Лефортово».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com