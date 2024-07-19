В РФ суд приговорил журналиста WSJ Эвана Гершковича к 16 годам колонии

В РФ суд приговорил журналиста WSJ Эвана Гершковича к 16 годам колонии2
- 19.07.2024, 17:55
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Американский журналист не признал вину.
В России Свердловский областной суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщает BBC.
Обвинение просило для него более длительный срок — 18 лет лишения свободы.
Максимальное наказание, которое предусмотрено российским Уголовным кодексом за шпионаж (ст. 276), — 20 лет лишения свободы.
WSJ в редакционном заявлении назвала приговор Гершковичу позорным, а дело против него — неправовым.
«Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы добиться освобождения Эвана и поддержать его семью. Журналистика — не преступление, и мы не успокоимся, пока его не выпустят. Этому нужно положить конец», — сказано в заявлении, подписанном главным редактором Эммой Такер и издателем Алмаром Латуром.
«16 лет для журналиста WSJ — это противоположность правосудию, политически мотивированный, надуманный процесс. Эван должен быть освобожден немедленно», — написала глава Европарламента Роберта Метсола в Х (бывший Twitter).
Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда он приехал в командировку по заданию редакции WSJ. В ожидании суда журналист провел 15 месяцев в московском СИЗО «Лефортово».