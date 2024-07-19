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Россиянам предложат алкогольные туры в Китай

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  • 19.07.2024, 18:14
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Россиянам предложат алкогольные туры в Китай

Их называют «цзю-туры».

Российские туроператоры разрабатывают новые тематические программы для желающих отдохнуть в Китае. Одной из них станут «цзю-туры», в рамках которых путешественники смогут познакомиться с алкогольными традициями республики, пишет The Moscow Times.

«Такие программы могут быть интересны как экспертам, любителям дистиллятов, так и классическим туристам, желающим расширить свои познания о Китае», — заявил Ассоциации туроператоров России (АТОР) президент «Русско-китайского клуба» Сергей Джан Ша.

Погружение в алкогольный мир Китая будет проходить непосредственно в тех провинциях, где производят те или иные напитки. Организаторы программ решили сосредоточиться на разных видах байцзю крепостью от 50 до 53 градусов, наиболее популярных за пределами Китая. Поскольку россиянам в основном известна продукция от Маотай и Фэньцзю, им предложат отправиться в провинции, где ее изготавливают — Гуйчжоу и Шаньси.

Туристы смогут узнать историю байцзю, приобщиться к связанным с употреблением этих напитков ритуалам и побывать в тематических музеях. При этом акцента на производстве алкоголя в программах делать не будут, поскольку многие процессы на фабриках относятся к коммерческим секретам.

«А вот с дегустацией — никаких ограничений. Участники тура «Великое постижение» смогут попробовать многовековые китайские дистилляты, приобрести коллекционные (в том числе очень дорогие) варианты байцзю, купить атрибуты культуры цзю», — заверил Джан Ша.

Также россиян познакомят с достопримечательностями провинций. В Гуйчжоу и Шаньси находятся всемирные объекты ЮНЕСКО, самый большой в Китае водопад и прочее.

Предполагаемая цена тура составит 250-300 тысяч российских рублей на человека. Организаторы обещают клиентам «размещение в гостиницах европейского уровня».

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