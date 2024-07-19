закрыть
19 июля 2024, пятница, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гражданина Германии приговорили в Беларуси к расстрелу

3
  • 19.07.2024, 19:01
  • 1,670
Гражданина Германии приговорили в Беларуси к расстрелу
Рико Кригер

Его обвиняли сразу по четырем статьям.

В конце июня гражданин Германии Рико Кригер (Rico Krieger) был приговорен к смертной казни Минским областным судом, сообщает «Наша нива».

Мужчину обвинили по статьям:

- незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,

- приведение в негодность транспорта или путей сообщения,

- создание или участие в «экстремистском» формировании,

агентурная деятельность,

- наемничество и акт терроризма.

Суд над Кригером начался 6 июня.

Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. На текущий момент неизвестно, был ли приговор обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников