Гражданина Германии приговорили в Беларуси к расстрелу 3 19.07.2024, 19:01

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Рико Кригер

Его обвиняли сразу по четырем статьям.

В конце июня гражданин Германии Рико Кригер (Rico Krieger) был приговорен к смертной казни Минским областным судом, сообщает «Наша нива».

Мужчину обвинили по статьям:

- незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,

- приведение в негодность транспорта или путей сообщения,

- создание или участие в «экстремистском» формировании,

агентурная деятельность,

- наемничество и акт терроризма.

Суд над Кригером начался 6 июня.

Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. На текущий момент неизвестно, был ли приговор обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.

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