Гражданина Германии приговорили в Беларуси к расстрелу

Гражданина Германии приговорили в Беларуси к расстрелу3
- 19.07.2024, 19:01
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Его обвиняли сразу по четырем статьям.
В конце июня гражданин Германии Рико Кригер (Rico Krieger) был приговорен к смертной казни Минским областным судом, сообщает «Наша нива».
Мужчину обвинили по статьям:
- незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
- приведение в негодность транспорта или путей сообщения,
- создание или участие в «экстремистском» формировании,
агентурная деятельность,
- наемничество и акт терроризма.
Суд над Кригером начался 6 июня.
Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. На текущий момент неизвестно, был ли приговор обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.