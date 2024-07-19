Что известно о гражданине Германии, которому в Беларуси присудили расстрел 19.07.2024, 21:28

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Рико Кригер

Рико Кригеру 30 лет.

Родил Рико Кригер в Берлине. После школы он отучился в колледже на автомеханика в городе Штраусберге, окончил в 2014-м.

Впоследствии он в течение трех лет работал специальным сотрудником службы безопасности в отделении Государственного департамента США в Берлине, отмечает «Наша нива».

В 2017-м Кригер устроился в Дом престарелых медиком. В 2021-м перешел на работу в немецкий Красный Крест как специалист по экстренной медицине.

Последнее упоминание о нем в интернете датируется 2023 годом. Тогда он пытался найти работу в США и рассылал свое резюме.

Известно, что у Рико есть несовершеннолетний ребенок.

Дальнейшая судьба Кригера неизвестна, как и дата задержания. Осудили его 21 июня 2024 года в Минском областном суде.

Кригера обвиняли по ряду статей — «акт терроризма» (ч. 3 ст. 293 УК), «незаконные действия с оружием и взрывчатыми веществами» (ч. 4 ст. Ст. 295 УК), «умышленное приведение в непригодность транспортного средства или путей сообщения» (ч. 4 ст. 309 УК), «участие в экстремистском формировании» «агентурной деятельности» (358-1 УК) и «наемничестве» (ст. 133 УК).

Суд приговорил его к смертной казни. Неизвестно, обжаловал ли он приговор. Также неизвестны другие обстоятельства дела.

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