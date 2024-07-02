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Португалия вышла в четвертьфинал Евро после серии пенальти

  • 2.07.2024, 0:49
Португалия вышла в четвертьфинал Евро после серии пенальти

Вратарь португальцев отразил три 11-метровых словенцев.

Сборная Португалии победила команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Матч во Франкфурте завершился со счетом в основное время 0:0. В послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0.

Португальский форвард Криштиану Роналду на 105-й минуте не смог забить пенальти, который отразил Ян Облак. Капитан сборной Португалии расплакался после нереализованного удара.

В четвертьфинале Португалия 5 июля встретится с Францией. Французы ранее победили сборную Бельгии благодаря автоголу Яна Вертонгена.

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