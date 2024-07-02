Орбан прибыл с внезапным визитом в Киев 7 2.07.2024, 10:06

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Виктор Орбан

Запланированы переговоры с Зеленским.

Во вторник, 2 июля, Украину посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл в Киев и намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С начала полномасштабной войны это первая поездка в Украину венгерского политика, который не скрывает дружеского отношения к агрессору России. Визит не анонсировался официально, потому что не исключалось изменение планов в любой момент.

Руководитель пресс-службы правительства Венгрии Берталан Гаваси сообщил СМИ, что одной из тем переговоров Орбана и Зеленского будет «возможность создания мира». Также они будут общаться по актуальным вопросам венгерско-украинских двусторонних отношений.

Ранее издание The Guardian сообщило, что один из самых пророссийских лидеров Европы собрался в Киев в рамках неожиданного визита именно в то время, когда Венгрия взяла на себя председательство в Совете ЕС.

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