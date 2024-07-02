Ученые узнали, как возраст влияет на чувство эмпатии человека 2.07.2024, 11:19

Пожилых людей сравнили с молодежью.

Ученые из Университета Южной Австралии и Университета Флиндерса изучили связь между возрастом человека и его склонностью к эмпатии. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology and Aging (PAG).

Эмпатией называют способность понимать и разделять чувства других людей. Это качество лежит в основе социальных взаимодействий. Специалисты выделяют два вида эмпатии: когнитивную и эмоциональную. Когнитивная эмпатия относится к возможности делать выводы об переживаниях другого человека, а эмоциональная эмпатия фиксирует собственные реакции на эти переживания.

Теория социально-эмоциональной избирательности утверждает, что пожилые люди отдают приоритет эмоционально значимым целям, что потенциально приводит к усилению эмоциональной эмпатии. Этой идее противоречит теория динамической интеграции, предполагающая, что когнитивные нарушения в более позднем возрасте могут негативно влиять на эмоциональное функционирование в целом.

Исследователи провели поиск в четырех основных базах данных, проанализировав 440 статей и выделили 33 публикации, охватившие более 108 тыс. человек в возрасте от 18 до 100 лет.

Команда обнаружила, что пожилые люди демонстрируют более высокую эмоциональную эмпатию по сравнению с молодежью.

Открытие подтверждает теорию социально-эмоциональной избирательности, предполагая, что пожилые люди могут больше концентрироваться на эмоционально значимых взаимодействиях, усиливая эмоциональную эмпатию.

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