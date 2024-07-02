Интересы Китая и России разошлись 2 Кавала Ше, South China Morning Post

2.07.2024, 13:50

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Фото: Getty Images

Точкой разлома стал Глобальный Юг.

Президенты Китая и России, Си Цзиньпин и Владимир Путин, на своей встрече в Пекине в прошлом месяце обратились к странам Глобального Юга с призывом объединяться для укрепления своей позиции. Это направление стало особенно важным в контексте нарастающих напряженностей с Западом, однако аналитики подчеркивают, что вопреки заявлениям о солидарности, между Китаем и Россией существуют значительные разногласия и конфликты интересов на Глобальном Юге.

Использование многосторонних платформ, таких как БРИКС и ШОС, стало ключевым элементом стратегии Пекина и Москвы для расширения их влияния в этом регионе. Однако, несмотря на публичное демонстрирование сотрудничества, эксперты указывают на значительные различия в национальных приоритетах и подходах, которые могут затруднить практическое воплощение их стратегических планов.

Россия, оказавшаяся в политической и экономической изоляции из-за войны в Украине, столкнулась с усилением зависимости от Китая, особенно в области торговли. С другой стороны, Китай активно стремится сбалансировать свои отношения с Глобальным Севером и Югом, используя последний как платформу для укрепления своей глобальной позиции.

Несмотря на общие заявления о многополярности и поддержке развивающихся стран, различия в интересах между Китаем и Россией проявляются в конкретных инициативах и проектах. Китай активно продвигает свою инициативу «Один пояс, один путь», что вызывает опасения у России относительно доминирования китайских экономических интересов в центральной Азии.

Например, разработка железнодорожного проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан столкнулась с сопротивлением со стороны России из-за опасений по поводу экономической доминации Китая в Центральной Азии. Эти примеры иллюстрируют, что несмотря на стратегическое сотрудничество, Китай и Россия сохраняют свои национальные интересы и конкурируют за влияние в регионе.

Таким образом, несмотря на стратегическое сотрудничество и общие интересы в ряде вопросов, расхождения между Китаем и Россией на Глобальном Юге представляют собой значительное препятствие для полноценного воплощения их совместных инициатив и планов.

По словам Ван Ивэя, профессора международных отношений в Университете Жэньминь, Китай рассматривает себя как часть Глобального Юга и развивающуюся страну, которая выиграла от глобализации.

По его словам, это дало Пекину «чувство идентичности», что он представляет Юг и обязан противостоять усилиям Вашингтона по «деглобализации».

Однако, по словам Вана, Москва не видит себя ни в составе этой группы, ни в качестве развивающейся страны.

«Россия думает, что это один полюс мира, а не часть глобального Юга… она [на самом деле] выступает против многополярности. Таким образом, позиция Китая отличается от позиции России… их взгляды на мир и стремление к идентичности в будущем различны – но это не влияет на их стратегическое сотрудничество», – заявил он.

Многие страны Глобального Юга рассматривают с опаской мотивы Китая и России. Глобальный Юг представляет собой чрезвычайно разнообразную группировку, включающую множество разных наций. Ведущие государства, такие как Индия и Бразилия, имеют свои собственные стратегии и интересы, стремясь к более нейтральной политике и укреплению связей с США и их союзниками.

Война в Украине углубляет раскол на Глобальном Юге, особенно среди бывших советских республик, которые опасаются возможного российского экспансионизма в будущем.

Следовательно, многие страны Глобального Юга могут испытывать уменьшенный интерес к присоединению к более широким коалициям, организованным под руководством Китая и России, в свете текущих глобальных конфликтов.

Усилия Пекина и Москвы использовать БРИКС в качестве контрответа Западу могут не быть столь успешными, учитывая, что не все члены этой организации поддерживают друг друга. Например, Саудовская Аравия и Иран демонстрируют разные подходы к участию в этой инициативе.

Саудовская Аравия использует свои тесные отношения с Китаем и Россией в качестве средства давления на США, особенно после разочарования Вашингтона в связи с решением о сокращении добычи нефти Эр-Риядом и посредничеством Пекина в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном.

Китай и Россия также выражают критику в адрес США за их поддержку Израиля, в то время как большинство стран Глобального Юга высказывает симпатии к палестинцам, что подчеркивает их схожие позиции в глобальных вопросах.

Густаво де Карвалью из Южноафриканского института международных отношений подчеркнул, что войны в Украине и в секторе Газа вызвали серьезные тревоги на Глобальном Юге. Он отметил, что Китай демонстрирует значительное влияние в регионе благодаря своим инвестициям и приверженности, в то время как Россия сталкивается с вызовами в попытках укрепить свою репутацию.

Таким образом, несмотря на общие стратегические цели, разногласия и конфликты интересов между Китаем, Россией и их партнерами на Глобальном Юге представляют значительные вызовы для их сотрудничества и влияния в регионе.

Кавала Ше, South China Morning Post

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