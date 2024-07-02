Bloomberg: Индия помешает Путину сблизиться с Китаем 2.07.2024, 15:27

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Премьер-министр Нарендра Моди приступил к реализации плана.

Активное сближение России с Китаем беспокоит Индию, которая противостоит его растущему влиянию в регионе. Озабоченный расширением «безграничного партнерства» премьер-министр Нарендра Моди на следующей неделе отправится в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

Это будет его первый визит в Россию после начала развязанной Путиным войны в Украине и первый выезд за рубеж после вступления Моди в должность премьер-министра в третий раз. Хотя в Москве постараются представить встречу лидеров как доказательство того, что Россия не попала в изоляцию после введения западных санкций, поездка Моди скорее объясняется желанием подтвердить статус-кво в двусторонних отношениях и ограничить влияние Китая, говорят эксперты и близкие к индийскому правительству специалисты.

На растущую зависимость Москвы от Пекина Индия смотрит с опаской, отмечает Свасти Рао, научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара при индийском министерстве обороны:

Углубление стратегического взаимодействия между Россией и Китаем вызывает у Нью-Дели дискомфорт, поскольку это все равно что лучший друг спит с врагом. Учитывая наши опасения, премьер-министру имеет смысл поехать туда и поговорить с Путиным на самом высоком уровне.

Как и Китай, Индия воспользовалась сложным положением, в которое Россия попала из-за санкций. Она более чем в 20 раз увеличила закупки российской нефти по сравнению с 2021 г., сэкономив благодаря скидкам на нее 13 млрд, говорилось в апрельском отчете рейтингового агентства ICRA. Она продолжает приобретать у России услуги и компоненты для обслуживания закупленного ранее оружия, хотя крупные сделки, похоже, больше проводить не собирается. В 2019–2023 гг., по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Индия впервые с начала 1960-х гг. закупила у России/СССР менее половины вооружений: доля импорта составила всего 36% против 76% в 2009–2013 гг.

Россия потеряла рынок вооружений Индии, на котором доминировала более полувека

Россия потеряла рынок вооружений Индии, на котором доминировала более полувека

На встрече Моди и Путина предполагается обсудить поставки в Индию материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран и возобновить дискуссию о совместной разработке истребителя пятого поколения, но прорывных соглашений ни в этой, ни в других областях, скорее всего, не будет, сообщили Bloomberg информированные индийские чиновники. Также, по их словам, будет обсуждаться сотрудничество в ядерной энергетике.

Платежи в рупиях за российскую нефть надолго зависли на счетах в индийских банках, всего их накопилось на $8 млрд. Хотя страны договорились продолжать оплачивать нефть в дирхамах ОАЭ и увеличить закупки индийских товаров, их годовой экспорт в Россию все еще не превышает $5 млрд. Опасаясь санкций и сложностей с расчетами, индийский бизнес не горит желанием наращивать обороты.

Визит Моди — это «поддержание статус-кво», сказал Bloomberg специалист по Индии Алексей Захаров из НИУ ВШЭ: «Отношения не ухудшаются, но и особого стремления их улучшать нет».

Это уже второй случай, когда поворот Путина на Восток вызывает беспокойство у ведущих стран региона. Так, китайские лидеры могут считать, что сближение Путина с Северной Кореей и заключение с ней военного альянса во время недавнего визита в Пхеньян может ослабить зависимость России и КНДР от Пекина и спровоцировать излишнюю напряженность в регионе.

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