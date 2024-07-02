В Беларусь прилетел министр обороны РФ 11 2.07.2024, 16:59

3,324

Андрей Белоусов

Самолет Белоусова заметили в нашей стране.

В воздушное пространство Беларуси вошёл Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64530. Самолёт следует с военного аэродрома «Чкаловский», что в Подмосковье, пишет «Беларускi гаюн».

«Данный борт принадлежит Министерству обороны РФ и оборудован специальным бортовым узлом связи СБУС-214. На этом самолёте в Беларусь прибывает глава МО РФ Андрей Белоусов», — пишет мониторинговая группа.

Отметим, что завтра в Минске состоится очередное заседание Совета министров обороны государств-членов СНГ, для участия в котором в Беларусь уже прибыли министры обороны Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Стоит ли ждать на этом мероприятии и главу МО Армении — неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com