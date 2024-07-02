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В Беларусь прилетел министр обороны РФ

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  • 2.07.2024, 16:59
  • 3,324
В Беларусь прилетел министр обороны РФ
Андрей Белоусов

Самолет Белоусова заметили в нашей стране.

В воздушное пространство Беларуси вошёл Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64530. Самолёт следует с военного аэродрома «Чкаловский», что в Подмосковье, пишет «Беларускi гаюн».

«Данный борт принадлежит Министерству обороны РФ и оборудован специальным бортовым узлом связи СБУС-214. На этом самолёте в Беларусь прибывает глава МО РФ Андрей Белоусов», — пишет мониторинговая группа.

Отметим, что завтра в Минске состоится очередное заседание Совета министров обороны государств-членов СНГ, для участия в котором в Беларусь уже прибыли министры обороны Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Стоит ли ждать на этом мероприятии и главу МО Армении — неизвестно.

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