NYT: В Украине полным ходом создают оружие будущего 2.07.2024, 17:22

3,952

Фото: Sasha Maslov / The New York Times

Речь идет об автономных дронах.

В Украине полным ходом создается и уже используется на поле боя оружие будущего. Как пишет The New York Times, искусственный интеллект начинает эпоху роботов-убийц. Отмечается, что стремление перехитрить врага, а также огромные потоки инвестиций превратили Украину в Силиконовую долину для автономных дронов и другого вооружения.

Об опасности превращения ИИ в оружие предупредил профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел: «Появится оружие массового уничтожения, которое будет дешевым, масштабируемым и легко доступным на рынках оружия по всему миру».

В Украине подобные опасения не высказывают, так как соответствующие технологии могут дать преимущество перед Россией, которая также разрабатывает автономные устройства-убийцы, или просто помочь идти в ногу со временем, пишет NYT.

«Как только мы дойдем до того, что нам будет не хватать людей, единственным решением будет заменить их роботами», - заявил один из раработчиков, соучредитель компаний Saker.

В статье отмечается, что «широкая доступность простого в разработке программного обеспечения, мощных алгоритмов автоматизации и специализированных микрочипов искусственного интеллекта выдвинула смертельную гонку инноваций на неизведанную территорию, подпитывая потенциальную новую эру роботов-убийц».

«Самые передовые версии технологии, позволяющей дронам и другим машинам действовать автономно, стали возможными благодаря глубокому обучению - форме искусственного интеллекта. который использует большие объемы данных для выявления закономерностей и принятия решений», - пишет издание.

В статье приводятся примеры новых разработок, которые или уже используются в боях, или проходят стадии испытаний.

«В более чем дюжине интервью с украинскими предпринимателями, инженерами и военными подразделениями возникла картина ближайшего будущего, когда стаи самоуправляемых дронов смогут координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением смогут автоматически сбивать солдат. Разрабатываются и более диковинные творения, такие как парящий беспилотный вертолет с пулеметами», - пишет издание.

Утверждается, что данное оружие более грубое и не так продвинуто, как дорогие системы военного уровня, производимые США Китаем и Россией. Однако значимость этим разработкам добавляют их низкая стоимость (всего тысячи долларов или меньше) и легкая доступность.

По словам бойцов, автономные дроны «уже пользуются большим спросом»: машины особенно полезны в борьбе с помехами, которые могут нарушить связь между дроном и пилотом. Когда дрон летает сам, пилот может просто зафиксировать цель и позволить устройству сделать все остальное.

«По всей Украине возникли импровизированные заводы и лаборатории для создания дистанционно управляемых машин всех размеров, от самолетов дальнего действия и ударных катеров до дешевых дронов-камикадзе. Многие из них являются предшественниками машин, которые в конечном итоге будут действовать самостоятельно», - пишет NYT.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, 10 компаний уже производят автономные дроны: «У нас уже есть системы, которые можно производить серийно, и сейчас они проходят масштабные испытания на передовой, а значит, уже активно используются».

Отмечается, что некоторые компании, такие как «Вырий», используют базовые алгоритмы компьютерного зрения, которые анализируют и интерпретируют изображения и помогают компьютеру принимать решения. Другие компании более сложны и используют глубокое обучение для создания программного обеспечения, которое может идентифицировать и атаковать цели.

В пример приводится действительно футуристическое оружие: артиллерийская башня «Волли» (названная в честь сходства с роботом Pixar ВАЛЛ-И), с автономным наведением, которая работает с контроллером PlayStation. Это оружие может автоматически захватывать цель на расстоянии до 1000 метров. Оно является одним из нескольких, появившихся на передовой в Украине, которое использует программное обеспечение, обученное искусственным интеллектом, для автоматического отслеживания и стрельбы по целям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com