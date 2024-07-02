За пять дней в Беларуси переписано более 50 температурных рекордов 2.07.2024, 17:32

В том числе 1917-го года.

Более 50 температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях за последние пять дней, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

1 июля в Житковичах и Октябрьском воздух прогрелся до 35,3 градуса. В первом райцентре повторен рекорд дня, зарегистрированный в 2019 году, во втором — превышен на 0,7 градуса (продержался тоже пять лет).

В Василевичах переписан максимум, державшийся с 1917 года (33,7 против 32), в Лельчицах — рекорд 37-летней давности (34,6 против 31,4), в Лынтупах — 32-летней (31 против 28,9).

Всего минувшим днем температурные максимумы превышены на 15 метеостанциях, в том числе в Могилеве (34,6 против 34,5 в 2019 году) и Витебске (33,1 против 32,5 тогда же).

Новые экстремумы зафиксированы также в Мозыре — 33,8 (32,4 в 2016-м), Сенно — 33,5 (32,9 в 2019-м), Лепеле — 32,6 (30 в 2011-м), Полоцке — 32,1 (30,2 в 2019-м), Езерище — 32 (30,7 в 2019-м), Шарковщине — 30,9 (30,2 в 2011-м), Верхнедвинске — 30,9 (30,3 также в 2011-м), Нарочи — 30,8 (29,5 в 2019-м), Ошмянах — 30 (29,5 в 2019-м).

В Докшицах повторен дневной максимум (31 градус в 2019 году).

В ряде районов днем 1 июля и в ночь на 2 июля прошли сильные дожди. В Шарковщине за сутки выпало 58 мм осадков (52 мм днем и 6 мм ночью) — 58 л воды на квадратный метр территории. Это 77% июльской нормы.

В Верхнедвинске зафиксировано 52 мм осадков (71% нормы), в Ивацевичах — 42 мм (47%).

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