В Литве представили план по обороне Вильнюса на случай конфликта на границе и угрозы из-за БелАЭС 2.07.2024, 19:11

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В Вильнюсе 1 июля представили план политики по обороне литовской столицы на случай конфликта в связи с тем, что город находится недалеко от границы с Беларусью. Об этом сообщает Delfi.

Как рассказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, в план политики по обороне входит и такая мера, как эвакуация. Ее будут проводить по шести направлениям по дорогам, ведущим на запад и на юг, все будет зависеть от разных условий, например, от того, останутся ли в городе мосты. Планы эвакуации разглашать не будут.

«Вильнюс — столица, поэтому он мишень и цель № 1. И, вне всякого сомнения, — мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой», — пояснил Бенкунскас.

По его словам, подготовленный план включает две части: помощь обороне и укрепление гражданской обороны. Что касается первого, то он включает новое пространство для дронов, военную комендатуру и принятие немецкой бригады в столице Литвы.

Также мэр Вильнюса напомнил, что в городе есть убежища, в которых на некоторое время могут укрыться 50% жителей. Однако цель руководства города — предоставить убежище 100% жителей. Как рассказал мэр, сейчас идут переговоры по этому вопросу с владельцами недвижимости, например, торговых центров, офисов, проводится инвентаризация зданий с подземными помещениями, которые пригодны для использования в качестве убежищ.

В настоящее время в Вильнюсе есть 41 сирена для предупреждения об опасности. Сигнал могут услышать 30% жителей. Летом установят еще 52. Осенью будут тестировать новую сеть.

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