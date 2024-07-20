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Под Минском обнаружили четыре источника радиоактивного излучения

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  • 20.07.2024, 10:00
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Под Минском обнаружили четыре источника радиоактивного излучения

Возле агрогородка Ждановичи.

Под Минском обнаружили четыре бесхозных источника излучения — радиоизотопных извещателей дымовых РИД-1, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о находке в лесном массиве возле агрогородка Ждановичи поступило 19 июля в 15:37.

Работники МЧС провели замеры.

Радиационный фон на поверхности извещателей составил 2 мкЗв/ч при норме 0,2 мкЗв/ч и оказался превышен в 10 раз. На расстоянии 1 метр фон не превышал естественный.

Пострадавших и угрозы радиационного загрязнения окружающей среды нет. Источники изъяты и помещены на временное хранение в металлический контейнер на территории подразделения МЧС. Их идентификация будет осуществляться 22 июля 2024 года Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований – Сосны Национальной академии наук Беларуси.

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