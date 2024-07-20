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СМИ: Гражданина Германии Кригера передали КГБ российские спецслужбы

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  • 20.07.2024, 10:17
  • 5,766
СМИ: Гражданина Германии Кригера передали КГБ российские спецслужбы

Новые подробности о приговоренном к смертной казни в Беларуси иностранце.

Российский телеграм-канал Readovka, имеющий наибольшее количество читателей среди всего Z-сообщества (более 2,6 миллиона подписчиков), опубликовал свою версию о ситуации с гражданином Германии Рико Кригером. Напомним, он был приговорен в Беларуси к расстрелу.

«В Беларусь он попал, скорее всего, благодаря работе спецслужб России, которые его поймали и выдали КГБ Беларуси. Дело в том, что проходил он по статьям о наемничестве, теракте, умышленном выведении из строя транспортного средства и прочим. Судя по обвинениям, занимался он не чем иным, как организацией диверсий. Вероятнее всего — на территории России, где-то в российско-белорусско-украинском пограничье, то есть в Брянской, Гомельской или Могилевской областях», — рассказывают своим читателям пропагандисты.

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