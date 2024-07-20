Россия неожиданно отправила в Минск свои дальнемагистральные самолеты 20.07.2024, 10:32

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Названа причина такого «финта».

Российский «Аэрофлот» неожиданно задействовал на рейсах из Москвы в Минск свои дальнемагистральные самолеты.

Обычно на направлении российский перевозчик использует Airbus A320/321 или Boeing 737-800, вместимость которых варьируется от 140 до 183 пассажиров. Но в последнее время компания приятно удивляет, пишет телеграм-канал «От винта».

14 июля в белорусскую столицу наведался гигант Boeing 777-300ER, способный принять у себя на борту сразу 402 пассажира, а 17 июля и Aibus A350-900 на 316 пассажирских мест. Также 11 и 12 июля прилетал Airbus А330-300 (под 300 мест).

Согласитесь, самый вместительный лайнер Belavia Boeing 737-800 на их фоне выглядит весьма скромно.

В чем может быть причина такого финта на 50-минутном рейсе?

Дело в том, что у «Аэрофлота» впритык среднемагистральных лайнеров и ибыток дальнемагистральных. И особенно это чувствуется летом, когда интенсивность полетов увеличивается. Поэтому любой условно выбывший на ТО или же в связи с задержками рейсов A320/A321/737 может создать проблемы.

А учитывая, что самолеты авакомпании летают из Москвы в Минск ну прям очень часто (теперь уже 6 раз в сутки ежедневно), то решить накладку можно простым объединением двух рейсов в один. Так они и сделали.

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