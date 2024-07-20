ГУР: Кремль скрывает утечку радиации на Ростовской АЭС 20.07.2024, 10:55

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Украинская разведка пристально следит за ситуацией.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пристально следит за ситуацией на Ростовской АЭС после сообщений о возможном выбросе радиации на этом объекте.

Официально в России аварию не подтвердили, однако российские власти систематически пытаются скрывать техногенные проблемы.

Именно поэтому подобные сообщения нуждаются в тщательной проверке. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Сообщения в российских соцсетях о возможном выбросе радиации после аварии на Ростовской АЭС не прошли мимо внимания украинской разведки. Однако эти сообщения нуждаются в проверке.

«Конечно, все украинцы и мы с вами с нетерпением ждем хороших новостей, что там еще будет пылать на территории России. Но проверяем, следим. Понятно, что те информации, которые распространяются из российских пабликов, надо очень внимательно к этому относиться и делить на несколько порядков»,– отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул: Россия стала закрытым государством, нередки случаи, когда власти РФ пытаются скрыть техногенные проблемы. Такую практику РФ унаследовала еще от СССР, который также пытался скрыть аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

«Исключать проблемы такого порядка мы не можем и говорить полностью сегодня, что «это не так» – нет для этого оснований. Проверять должны. То, что режим Путина может скрывать правду от собственных граждан и международного сообщества о каких-то серьезных проблемах в энергетической сфере – да, может. Такова природа диктатуры, но правду все равно мы узнаем», – уверил представитель ГУР.

Напомним, 16 июля стало известно об остановке одного из энергоблоков Ростовской АЭС.

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