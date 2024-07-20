закрыть
20 июля 2024, суббота, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР: Кремль скрывает утечку радиации на Ростовской АЭС

  • 20.07.2024, 10:55
  • 2,594
ГУР: Кремль скрывает утечку радиации на Ростовской АЭС

Украинская разведка пристально следит за ситуацией.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пристально следит за ситуацией на Ростовской АЭС после сообщений о возможном выбросе радиации на этом объекте.

Официально в России аварию не подтвердили, однако российские власти систематически пытаются скрывать техногенные проблемы.

Именно поэтому подобные сообщения нуждаются в тщательной проверке. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Сообщения в российских соцсетях о возможном выбросе радиации после аварии на Ростовской АЭС не прошли мимо внимания украинской разведки. Однако эти сообщения нуждаются в проверке.

«Конечно, все украинцы и мы с вами с нетерпением ждем хороших новостей, что там еще будет пылать на территории России. Но проверяем, следим. Понятно, что те информации, которые распространяются из российских пабликов, надо очень внимательно к этому относиться и делить на несколько порядков»,– отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул: Россия стала закрытым государством, нередки случаи, когда власти РФ пытаются скрыть техногенные проблемы. Такую практику РФ унаследовала еще от СССР, который также пытался скрыть аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

«Исключать проблемы такого порядка мы не можем и говорить полностью сегодня, что «это не так» – нет для этого оснований. Проверять должны. То, что режим Путина может скрывать правду от собственных граждан и международного сообщества о каких-то серьезных проблемах в энергетической сфере – да, может. Такова природа диктатуры, но правду все равно мы узнаем», – уверил представитель ГУР.

Напомним, 16 июля стало известно об остановке одного из энергоблоков Ростовской АЭС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников