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Коллапс на юге России: Батайск восстал и требует света

  • 20.07.2024, 11:25
Коллапс на юге России: Батайск восстал и требует света

Жители города выходят на стихийные митинги.

На Юге России и в оккупированном Крыму четвертые сутки подряд отключают электричество после масштабного сбоя на Ростовской АЭС. Люди начали выходить на стихийные митинги. Об этом сообщает Диалог.UA.

В Ростовской области введены графики отключений по распоряжению «Системного оператора Единой энергетической системы». В качестве причины указана «перегрузка на транзитных линиях Волгоград - Ростов». Без света оказались целые районы.

Колоссальные проблемы с электричеством в оккупированном Крыму. Веерные отключения начались еще во вторник, 16 июля, и затронули Симферополь, Ялту, Алушту, Евпаторию, Феодосию, Керчь, Судак, Саки и другие населенные пункты полуострове. 19 июля был полностью обесточен город Алушта, почти 50 тысяч жителей остались без электроснабжения в сильнейшую жару. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов утверждает, что проблема возникла из-за поломки двух трансформаторных подстанций.

Проблемы с электроснабжением южных регионов РФ, а также оккупированного Крыма начались 16 июля после аварии на Ростовской атомной станции. Один из энергоблоков был экстренно остановлен автоматикой из-за поломки турбогенератора. Власти РФ утверждают, что поломка устранена, однако наладить стабильную подачу света не удалось.

Жители города Батайска, что в Ростовской области, начали выходить на стихийные митинги. Они жалуются на масштабные отключения света и требуют немедленно исправить ситуацию.

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