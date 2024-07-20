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В Дагестане местные жители ликвидировали путинского «ветерана»

  • 20.07.2024, 12:30
  • 4,506
В Дагестане местные жители ликвидировали путинского «ветерана»

С участником «СВО» расправились за то, что он «служил русским».

Громкое преступление произошло в Дагестане, о нем умалчивают местные и федеральные СМИ. Участника путинской «СВО» убили местные за то, что «служит русским». Об инциденте рассказал российский ультрапатриот, Z-блогер Максим Калашников. Он опубликовал видео с рассказом родственниц убитого военного РФ, передает Диалог.UA.

Калашников утверждает, что с «СВОшником» расправились дагестанские «ваххабиты», то есть, радикальные исламисты. В ходе стычки один военный был убит, его брат и отец получили огнестрельные ранения.

«Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими, за русский воюют. Вам харам, говорят, вы русским помогаете… Они приехали 30-40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Слушать не хотели! Стреляли во всех: отца стреляли, потом старшего сына стреляли, он в больнице сейчас… Железками били», - рассказала родственница.

Она утверждает, что силовики никак не отреагировали на убийство, виновные даже не задержаны.

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