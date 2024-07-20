Лукашенко и Путин открывают ящик Пандоры

Лукашенко и Путин открывают ящик Пандоры5
- 20.07.2024, 13:58
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Переговоры вести в таких случаях бесполезно.
История гражданина Германии Кригера, которого в Беларуси приговорили к смертной казни, очень показательная.
Исходя из своих контактов, телеграм-канал «Ник и Майк» склонен верить, что версия, которую высказал Александр Фридман, является наиболее вероятной.
В полку Кастуся Калиновского такого бойца не было. Связь придумали, чтобы придать истории белорусский след и осудить именно в Беларуси и именно к смертной казни, чтобы склонить Германию к сделке по обмену.
Помимо того, что «судебная система» хунты выполняет теперь заказы и из Кремля, становится очевидно, что два диктатора открывают ящик Пандоры, переходя в открытую к методам террористов.
Переговоры вести в таких случаях бесполезно.