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В российском Краснодаре люди взбунтовались и перекрыли улицу

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  • 20.07.2024, 14:05
  • 2,518
В российском Краснодаре люди взбунтовались и перекрыли улицу

Из-за отключений света.

В микрорайоне Росинского в российском Краснодаре в восьми домах уже месяц происходят массовые отключения электроэнергии. По словам местных жителей, свет отключали сначала один раз в неделю, потом по три, сообщает Baza.

Сейчас в домах, некоторые из которых на 540 квартир, света нет по 12-15 часов в сутки. При этом в городе 39 градусов.

Коммунальные службы подключают запасной трасформатор, в квартирах появляется то свет, то вода на 30—40 минут на каждую сторону дома.

Жители говорят, что о плановых работах их не предупреждали. Краснодарэнерго на звонки не отвечает, аварийная служба не выезжает.

Измученные жители решили привлечь внимание местных властей к проблеме — они перекрыли улицу Соловьева и скандируют «Дайте свет!». На перекрытую улицу приехала полиция. Власти пока не комментируют ситуацию.

Проблемы с электроснабжением этим летом происходят не только в Краснодаре, но и в Ейске, и ряде других городов на юге России из-за дефицита мощности в энергосистеме и перегрузки сети из-за высокого потребления.

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