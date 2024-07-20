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Путин очень спешит

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  • 20.07.2024, 17:42
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Путин очень спешит

Хозяин Кремля пытается бросать на войну все свои ресурсы.

Экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза заявил, что правитель РФ Путин пытается достичь как можно больше результатов на поле боя до важной для него даты - выборов в Штатах в ноябре.

- Я не уверен, что они для него представляют определенный дедлайн, но Путин очень надеется, что если Дональд Трамп победит, то Украину заставят сесть за стол переговоров с РФ и принять его условия. С его точки зрения, после того, как президентом США станет Дональд Трамп, поддержка Украины значительно уменьшится. Соответственно это даст России шанс избежать поражения. Впрочем, есть и внутренние определенные сроки, из-за которых Путин очень спешит и пытается бросать на войну все свои ресурсы. Никто не знает наверняка, что на самом деле происходит в России, - добавил он.

По словам дипломата, сейчас Россия производит боеприпасов и базового вооружения в 3-4 раза больше, чем американцы и европейцы вместе взятые. Однако ситуация постепенно меняется.

- США и ЕС позволили своим оборонным предприятиям уменьшить мощности. Однако ситуация на самом деле начинает меняться. Сейчас, к примеру, немецкие оборонные предприятия отмечают, что они должны больше производить боеприпасы и оружие, тогда как раньше это было политическим табу. Постепенно американские и европейские заводы начинают производить больше вооружения, - подытожил Брайза.

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