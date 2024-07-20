The Telegraph: Противостояние с Китаем ближе, чем многие думают 4 20.07.2024, 17:46

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Пока Запад отвлекается, Китай проводит обучение с Россией и Беларусью — в том числе непосредственно на границе с НАТО.

В последние недели все внимание было уделено действиям Запада: саммиты НАТО и Европейского политического сообщества предоставили союзникам значительные возможности для усиления поддержки Украины. Однако пока внимание мира было сосредоточено на других вопросах, Китай все активнее вовлекается в деятельность, направленную на подрыв Соединенных Штатов и их союзников.

Заметным и тревожным событием стало то, что в то время, когда 32 трансатлантических союзника собрались в Вашингтоне (вместе с тремя индо-тихоокеанскими лидерами — Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей), Китай начал военные учения с Беларусью — близким союзником России — непосредственно границе с НАТО, отмечает Алена Хливко, исполнительный директор Общества Генри Джексона, трансатлантического аналитического центра по внешней политике и национальной безопасности в газете The Telegraph (перевод — zn.ua).

Совместные учения Китая с Беларусью дают четкий сигнал о том, что Китай стал участником войны в Европе и определился, на чьей он стороне. Одновременно с учениями в Беларуси ВМС Китая провели морские учения в Тайванском проливе, нарушив воздушное пространство острова рекордное количество раз. А в начале этой недели Россия присоединилась к Китаю в военно-морских учениях с боевой стрельбой в Южно-Китайском море.

Япония также выступила с предупреждением об эскалации Китая в регионе. Согласно недавно опубликованной «Белой книге» по обороне Японии, Китай планирует удвоить свой ядерный арсенал до более чем 1000 боеголовок к 2030 году. В ней также упоминается Северная Корея как растущий фактор риска, поскольку она пытается увеличить свой потенциал ядерного удара и радиус действия ракет, чтобы иметь возможность достичь территории США.

«В своем заключительном заявлении на саммите НАТО, Альянс упрекал Китай за его экспансивное поведение и помощь России. Но за заявлениями должны следовать действия. Восстановление мира может быть достигнуто только благодаря усилиям 32 членов Альянса, объединенных общим видением», — считает Хливко.

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