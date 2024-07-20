НАТО нашло, как защититься от Трампа, России и Китая 20.07.2024, 20:03

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Западный Альянс против восточной коалиции.

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне был успешным, ведь Альянс продемонстрировал стойкость и действенность больше, чем на предыдущем саммите в Вильнюсе. Однако успех был ограниченным, ведь уверенные перспективы Альянса видны не дальше следующего саммита, который пройдет через год. Никто не спрогнозирует точно, какой в это время будет политика США в отношении европейских дел и ситуация на поле боя в Украине, пишет для zn.ua заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ) Украины Алексей Ижак.

Альянс нашел защиту — не гарантированную, но обнадеживающую — от все более вероятных изменений в политике США. Неформально это называют Trump-proof policy, то есть политикой, которую возможный новый президент США не смог бы легко изменить или отменить. После прошлой инаугурации Дональд Трамп в первый же день демонстративно под камеры отменил распоряжения предыдущего президента США. Он обещает повторить это шоу. Однако указами президента определяется не вся американская политика, хотя и значительная ее часть.

В узком понимании Trump-proof policy касается западной помощи Украине в отражении российской агрессии. Принято решение о почти гарантированных минимальных 40 млрд евро военной помощи Украине на протяжении 2025 года; встраивание механизмов «Рамштайн» в командную структуру НАТО с функциями координации военной помощи и тренировки украинских войск; создание общего центра боевого опыта; введение должности специального представителя генерального секретаря Альянса в Киеве.

Есть сигналы о том, что не прекратилось обсуждение приглашения в НАТО, хотя формально Украина получила не больше, чем более свежее изложение формулы, начатой в 2008 году, — место Украины в НАТО, но тогда, когда сложатся неизвестные обстоятельства. Как можно понять, дискуссия о членстве локализовалась вокруг территории. Не в том смысле, что Украину подталкивают к территориальным уступкам РФ — в коммюнике саммита территория Украины упоминается лишь в международно признанных границах, — а в том, что территориальный вопрос всегда присутствует в контексте членства в НАТО. Напомним: на американский Пёрл-Харбор в Тихом океане Североатлантический договор не распространяется.

Обсуждение членства Украины, вероятно, охватывает такие вопросы как: 1) природа коллективных обязательств по статье 5 Североатлантического договора, ведь она очерчена очень широко; 2) прогнозирование деоккупации Украины; 3) различные позиции союзников относительно территории Украины, на которую они готовы распространить коллективные обязательства. Это непростые вопросы, которые невозможно было решить уже на саммите в Вашингтоне. Но к следующему саммиту в Гааге через год ясности может стать намного больше.

«Закон Трампа»

В широком смысле Trump-proof policy Альянса касается единства Запада. Эта политика не имеет ничего общего с европейской изоляцией Трампа, подобной той, что наблюдается в европейской политике в отношении Виктора Орбана. С Трампом на протяжении последнего полугода встречались многие европейские политики. Коммуникации проходили и на полях Вашингтонского саммита. Понятно, что такие системные европейские политики как Анджей Дуда говорили Трампу противоположное тому, что говорил Орбан.

Трампа стараются убедить в ценности НАТО для достижения глобальных целей США и необходимости справедливого для Украины окончания войны. Поэтому нужно говорить не столько о сопротивлении Европы Дональду Трампу (скорее, демонстрируется сопротивление его политическому стилю), сколько об адаптации НАТО к тому объективному в американской и мировой политике, что несет с собой его возможное избрание президентом США.

Эпатажное обещание Трампа выполнять союзные обязательства только перед странами, которые платят за защиту, касается не только Европы. Трамп уже публично повторил этот тезис в адрес Тайваня. Наверное, таковы же его представления о других странах, перед которыми у США есть союзные обязательства, — Австралии, Новой Зеландии, Республике Корея, Японии. Кто не вкладывается в оборону, тот не найдет безопасности и в невоенных инструментах. Это можно назвать «законом Трампа» по крайней мере на близкое будущее.

Этот закон сработал. При прошлом президентстве Трампа меньше десяти стран НАТО тратили на оборону 2% ВВП и больше, как требуют установки Альянса. Теперь их больше 20 — две трети членов НАТО. Многие стран готовы установить планку обязательных оборонных затрат на уровне 3% ВВП. Польша готова говорить о 4%. Но новый уровень не утвержден, пока не все страны выполнили это требование.

В контексте саммита НАТО стало известно, что в Польше обрел полную боевую готовность объект противоракетной обороны США Aegis Ashore. Германия анонсировала разворачивание на своей территории, начиная с 2026 года, американских ракет промежуточной дальности. Это неординарное событие. В 1980-х годах в ответ на советское разворачивание новых ракет промежуточной дальности в Европе были развернуты аналогичные, но еще более эффективные американские ракеты с одновременным предложением бывшему СССР о паритетном сокращении вооружений. Это сопровождалось значительным политическим напряжением в Европе — левые движения протестовали против НАТО. Однако то американское разворачивание привело к результату: советский блок распался, не выдержав гонки вооружений. Европа стала более безопасной.

История имеет шанс повториться. В Германии будут разворачивать новые американские системы Typhoon и Dark Eagle. Установки Typhoon могут включать версии противовоздушных/противокорабельных ракет SM-6 и новые варианты ракеты Tomahawk, более эффективные, чем версии российского «Іскандера-К» и наземные вариации «Калибра». Dark Eagle — это первая почти доведенная до эксплуатационного уровня boost-glide ракета, которую только и можно считать настоящим гиперзвуковым оружием. Она отличается от всех крылатых и баллистических ракет, включая российский «Циркон», который является просто быстрой крылатой ракетой, неспособной маневрировать.

За рамками саммита по согласованным ранее планам обновляется авиация союзников новыми боевыми самолетами F-35, способными нести американские ядерные бомбы B-61-12. Это большие многолетние программы военного перевооружения и большие деньги.

Европейские затраты на оборону, в частности покупку американских вооружений, американской системы ПРО в Европе, ракет промежуточной дальности, которые защищают в том числе и американские объекты в Европе, — это то, от чего Дональду Трампу и любому другому американскому президенту сложно будет отказаться.

Китай в политике НАТО

Другая объективная составляющая видения Трампом политики США, к которому уже адаптируется весь западный Альянс, — восприятие Китая как главной угрозы. Часть американских элит выделяет американо-китайские отношения в отдельную приоритетную и независимую от европейской безопасности сферу. Однако решения Вашингтонского саммита построены так, что отношения между США и Китаем становится все труднее отделить от коллективной политики НАТО.

В декларации саммита НАТО указано, что стратегическое партнерство между РФ и Китаем имеет цель разрушить и переформатировать международный обычай, который основывается на правилах. Роль Китая в российско-украинской войне определена так: Китай является фактором решающего содействия [decisive enabler] в войне РФ против Украины, и это будет иметь последствия для интересов Китая на Западе.

Но как самую серьезную прямую угрозу для Альянса идентифицировали РФ. Эта угроза, согласно декларации саммита, проявляется несколькими способами: кроме собственно войны против Украины, широко влияющей на европейскую безопасность, РФ также практикует терроризм как асимметричный инструмент против Запада и проводит гибридные операции, от дезинформации до искусственной миграции.

Интенсивное китайское влияние на европейскую безопасность, негативное из-за поддержки РФ в войне против Украины, является инструментом, который дополнительно удерживает США в Европе. Китай сам его создал. Когда в Вашингтоне проходил юбилейный саммит, Китай провел совместные с Беларусью военные учения недалеко от границ Польши и Литвы.

Пекин выразил решительное публичное недовольство тем, как его глобальную роль определило НАТО, — фактор решающего содействия российско-украинской войне. Это отнюдь не полюс мирового развития, не экономическая сверхдержава, не мировая фабрика, не фактор мира и стабильности, как Китай сам себя позиционирует.

Однако НАТО не обвиняет Китай, в отличие от РФ, в использовании терроризма и инструментов гибридной войны. Похоже, у Китая в целом имеет отличные от РФ цели относительно порядка, основывающегося на правилах, частью которого является НАТО. Китай хочет этот порядок переформатировать, РФ — разрушить.

Мировой порядок, основывающийся на правилах, или либеральный мировой порядок, сложился после Второй мировой войны на смену международному обычаю, который основывался на балансе сил и принуждении в отношениях между государствами. Этот порядок называют либеральным, потому что страны являются равными в рамках общепризнанных правил, которых должны придерживаться все. Этот порядок олицетворяют Устав ООН, договоры, конвенции и соглашения, которые РФ без колебаний десятки раз нарушила, когда напала на Украину.

РФ открыто об этом говорит по крайней мере с 2014 года. Российские президент, министр иностранных дел, более мелкие спикеры от власти уже десять лет подряд упоминают о мировом порядке, основывающемся на правилах, с неизменно кривой улыбкой, противопоставляя его «многополярному миру», который РФ будто бы выстраивает вместе с Китаем. Россия решительно отрицает правила, которые запрещают ей нападать на другие страны, если она чувствует силы это сделать и считает нужным. РФ интерпретирует право на нападение как суверенное право, которое следует из идеи «многополярного мира». И чтобы не стать жертвой более сильного государства, которое вдруг решит строить «многополярный мир» российского пошиба, Кремль требует от мира закрепить за Россией «зону», где произвол РФ как самой большой страны ограничивался бы лишь ее собственными правилами.

В Китае отличное от российского видение порядка, который основывается на правилах. Китаю не нужны «зоны». Он сам является «зоной», страной-цивилизацией, согласно установкам руководящей коммунистической партии. Китаю нужен мир с глобальными правилами, которые бы не ограничивали его экономические интересы из-за внутреннего устройства. Китай хочет не разрушить, а переформатировать порядок, основывающийся на правилах, под китайские правила вместо западных. Это он и называет многополярностью. Он готов об этом договариваться с Западом, для убедительности прижав к границам Запада готовую воевать РФ.

Китай не воюет с Западом, но сознательно позволяет РФ делать это. Этот факт и зафиксирован в декларации Вашингтонского саммита НАТО. Наверное, с такой формулировкой согласились приглашенные на саммит лидеры Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии.

НАТО двигается к конфигурации сил, в которой безопасная ситуация в Тихоокеанском регионе и Атлантике тесно связаны не только через Америку, но и через Евразию. Это может стать новым фактором единства Запада.

От выборов президента США зависит многое. Однако Европа сделала, возможно, максимум, чтобы при любых результатах западный Альянс сохранился.

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