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Борис Джонсон обнародовал мирный план Трампа для Украины

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  • 21.07.2024, 9:56
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Борис Джонсон обнародовал мирный план Трампа для Украины
Борис Джонсон

Вначале предусматривается военное усиление Киева.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail отметил, что Дональд Трамп может «спасти Украину» и у него на это «хватит сил и смелости».

— Поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, я более чем когда-либо убедился в том, что у него хватит сил и смелости все исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное распространение конфликта, — пишет бывший британский премьер. — (…) Я верю, что Трамп может положить этому конец — на правильных для Украины и Запада условиях. Подчеркиваю, что не могу быть уверен, что именно он сделает, если его выберут. Но это то, что он мог бы сделать.

Экс-чиновник добавил, что Трамп «мог бы заключить для мира большую сделку, в которой Путин в конечном итоге убедится, что будущее Украины — быть свободной, суверенной и независимой европейской страной».

Бывший премьер Британии считает, что для достижения мира сначала нужно укрепить Украину:

— Россияне используют планирующие авиабомбы, чтобы нанести значительный ущерб украинским позициям. Но украинцы не могут ответить, потому что США не разрешают им использовать ATACMS (армейские тактические ракетные системы. — Прим. ред.) для поражения российских аэродромов, а Великобритания, к сожалению, не позволяет им использовать Storm Shadow (дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования. — Прим. ред.).

Джонсон считает, что «Трамп мог бы просто сделать то, что ему кажется естественным — положить конец бюрократической неразберихе и проволочкам, дать украинцам необходимые им разрешения, а потом, когда Путина снова оттеснят, предложить сделку».

Бывший глава британского правительства спрогнозировал, что Путину придется отступить как минимум до границ, существовавших до вторжения РФ в Украину в 2022 году, «чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению».

Он также заявил о том, что украинские военные в будущем могли бы заменить около 70 тысяч американских солдат на базах США в ЕС, что значительно сэкономит американские средства.

Как пишет российское издание «Астра» качестве «компенсации Путину» Джонсон предлагает ввести в Украине «особые меры защиты для носителей русского языка». Помимо этого он предлагает восстановить отношения США и России.

— Если и когда он [Трамп] вернется к власти, то в конце этого года у Трампа будет огромный шанс — не только исправить наследие своего предшественника, но и продвинуть мир вперед. Дональд Трамп видит риск: что поражение Украины повлечет за собой огромные долгосрочные издержки для Америки и всего мира. <…> Я не говорю, что это будет легко. Это потребует силы. Это потребует решимости. Это потребует стальных нервов, — написал Джонсон. Он также добавил, что если бы Дональд Трамп все еще был бы в Белом доме, то Путин не был бы насколько безрассудным, чтобы вторгнуться в Украину.

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