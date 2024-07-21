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«Нас секут и рубят»: Z-военкор признал, что наступление РФ захлебнулось

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  • 21.07.2024, 10:59
  • 5,262
«Нас секут и рубят»: Z-военкор признал, что наступление РФ захлебнулось

Российские войска фактически парализованы по всей линии фронта.

Силы обороны Украины остановили российское наступление с помощью дронов. Российские войска фактически парализованы по всей линии фронта.

Об этом откровенно написал российский Z-военкор Дмитрий Стешин в Telegram, передает Диалог.UA.

Пропагандист пожаловался, что впервые за два с половиной года большой войны не смог приблизиться к линии боевого столкновения из-за очень активной работы украинских БПЛА в воздухе.

«Такой расклад мне очень не нравится - украинский солдат натурально сечет и рубит пути снабжения наступающей группировки, поэтому все идет так медленно, муторно, без глубоких прорывов... Про такие варианты можно пока забыть. Что делать, не знает никто», - пожаловался Стешин.

Он отметил, что слишком мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны влиять на украинские дроны, глушат также и российскую связь.

То есть, их использование несет вред, в том числе, оккупантам. А более слабые системы ВСУ научились выбивать теми же дронами.

«Что толку выбивать украинские войска с позиций, если эти позиции ты не можешь толком занять?» - задался вопросом пропагандист.

Он констатировал, что из-за активного использования на фронте БПЛА война оказалась в позиционном тупике.

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