Соратник Гиркина назвал неожиданных виновных в войне с Украиной3
- 21.07.2024, 11:38
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Донецк прекрасно жил вместе с Киевом.
Оказывается, так называемых не признанных миром «народных республик» на Донбассе могло вовсе и не быть, ведь жители Донецка не хотели воевать за отделение от Украины.
Виновным во всем, что происходит сейчас, является исключительно Россия, ведь именно Путин отдал приказ на вторжение своих войск в Украину.
С таким заявлением выступил в эфире с российской пропагандисткой Мирославой Регинской друг Гиркина Евгений Скрипник, начинавший войну на Донбассе еще в 2014-м.
Фрагмент видео с данным заявлением Скрипника обнародовал в ТГ-канале украинский журналист Денис Казанский.
«Донецк не собирался воевать, он прекрасно жил с Украиной», - пишет он в своем комментарии к обнародованному видео.
В это же время журналист добавил, что именно Евгений Скрипник вместе с Гиркиным в 2014 году начали войну на Донбассе.
«Но теперь этот самый Скрипник признает, что жители оккупированного сейчас Донецка вовсе не хотели воевать за то, чтобы отделиться от Украины, ведь и под Киевом им жилось вовсе не плохо. Именно Россия принесла войну на Донбасс. Все горе, смерти и кровь на их руках», – подытожил журналист.