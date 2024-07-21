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ВСУ показали работу зенитчиков по дронам на юге Украины

  • 21.07.2024, 16:24
  • 1,282
ВСУ показали работу зенитчиков по дронам на юге Украины

Видео.

Украинские военные ежедневно защищают Украину от вражеских атак. Эта ночь не стала исключением.

Об этом сообщает Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

По словам Олещука, на видео показана боевая работа зенитных ракетных подразделений Воздушных сил на южном направлении ночью 21 июля 2024 года.

«Спасибо воинам зенитной ракетной бригады за меткость и результат!», - подчеркнул командующий Воздушными силами.

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