ВСУ показали работу зенитчиков по дронам на юге Украины 21.07.2024, 16:24

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Видео.

Украинские военные ежедневно защищают Украину от вражеских атак. Эта ночь не стала исключением.

Об этом сообщает Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

По словам Олещука, на видео показана боевая работа зенитных ракетных подразделений Воздушных сил на южном направлении ночью 21 июля 2024 года.

«Спасибо воинам зенитной ракетной бригады за меткость и результат!», - подчеркнул командующий Воздушными силами.

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