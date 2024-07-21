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США впервые отправили ядерные бомбардировщики в Финляндию

  • 21.07.2024, 16:43
  • 1,634
США впервые отправили ядерные бомбардировщики в Финляндию

Для учений на границе с Россией.

Американские межконтинентальные стратегические бомбардировщики впервые провели учебный полет в Финляндии на границе с Россией, сообщает пресс-служба Сил обороны республики.

«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье, 21 июля. Полеты были частью тренировочных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались тремя американскими самолетами-заправщиками», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в социальной сети X.

По данным норвежской газеты The Barents Observer, самолеты B-52, направляясь на север к Лапландии, приблизились к Кольскому полуострову настолько близко, насколько это возможно с юго-западной стороны. Там бомбардировщики сделали круг и сновa вернулись на юг.

Пилоты самолетов могли видеть почти весь полуостров, где размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром «Оленья», с которого обычно взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ударов по Украине. Во время полета по территории Финляндии американскую авиацию сопровождала группа F/A-18 ВВС республики.

«Это нормальное сотрудничество, осуществляемое на территории страны-члена НАТО, и оно демонстрирует основную основу общей обороны и сдерживания», — прокомментировал тренировочные полеты министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В начале июля парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве в области обороны и предоставил США доступ к 15 военным объектам. Согласно договору, США смогут разместить на указанных объектах своих военных и технику. Финские власти берут на себя обеспечение безопасности тех мест, которые будут использовать американцы.

Соглашение о сотрудничестве в области обороны две страны подписали 18 декабря прошлого года. По данным Reuters, который ознакомился с соглашением, в числе 15 объектов — четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере страны. Склады для военного имущества разместятся вдоль путей, ведущих к российской границе.

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