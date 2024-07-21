закрыть
21 июля 2024, воскресенье, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Львове прощаются с Ириной Фарион

3
  • 21.07.2024, 20:10
  • 2,228
Во Львове прощаются с Ириной Фарион

Женщина погибла в пятницу после покушения.

Сегодня, 21 июля, во Львове прошла церемония прощания с украинским языковедом Ириной Фарион. Женщина погибла в пятницу после покушения на ее жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента РБК-Украина, на прощание с Фарион пришло очень много людей. Для безопасности на месте дежурит полиция.

Прощание с языковедом и бывшим нардепом проходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

А похороны погибшей от покушения деятельницы начнется в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников