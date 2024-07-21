Во Львове прощаются с Ириной Фарион 3 21.07.2024, 20:10

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Женщина погибла в пятницу после покушения.

Сегодня, 21 июля, во Львове прошла церемония прощания с украинским языковедом Ириной Фарион. Женщина погибла в пятницу после покушения на ее жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента РБК-Украина, на прощание с Фарион пришло очень много людей. Для безопасности на месте дежурит полиция.

Прощание с языковедом и бывшим нардепом проходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

А похороны погибшей от покушения деятельницы начнется в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

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