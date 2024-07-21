Байден объявил о выходе из избирательной гонки 21.07.2024, 21:04

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Опубликовано заявление американского президента.

Действующий президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов.

«Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок», — сказано в заявлении, опубликованном в Х Байдена.

Он также сообщил, что обратится к гражданам США позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.

На протяжении более чем трех недель 81-летний действующий глава государства подвергался мощному давлению со стороны однопартийцев, требовавших, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах против республиканца Дональда Трампа, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Поначалу все дискуссии внутри Демократической партии относительного будущего кампании Байдена носили закрытый характер, хотя недовольство и опасения отдельных ее членов просачивались в СМИ. Но потом более 20 конгрессменов публично призвали президента снять свою кандидатуру. К ним также присоединился ряд крупных доноров партии и даже голливудские знаменитости, включая Джорджа Клуни.

За кулисами к подобному шагу Байдена призвали и одни из главных ветеранов Демпартии — лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Они выражали опасения, что если Байден останется в гонке, то вместе с Белым домом утратит контроль и над палатами конгресса США, полностью развязав Трампу руки в случае его победы.

В последние дни Байден хотя и продолжал публично настаивать на своей кандидатуре, в приватных беседах демонстрировал все большую открытость к возможности сняться с выборов. Как рассказывали источники CNN, президент перешел от утверждений, что вице-президент Камала Харрис не сможет победить Трампа, к вопросу «а сможет ли Харрис победить?». ABC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что Байден даже заказал опрос общественного мнения, чтобы оценить ее шансы в случае своего отказа от гонки.

17 июля у Байдена диагностировали заражение коронавирусом. Политик отменил предвыборные мероприятия и покинул Вашингтон, чтобы проходить карантин в летнем домике в Делавэре.

Партийный съезд демократов, на котором партии необходимо определиться со своими кандидатами в президенты и вице-президенты, должен пройти в Чикаго 19–22 августа. По итогам завершившихся в начале июня внутрипартийных выборов Байден — единственный кандидат, который смог заручиться необходимым количеством голосов партийных делегатов для выдвижения в президенты.

Однако Национальный комитет Демократической партии планировал провести «виртуальную перекличку» партийных делегатов за две недели до съезда, в начале августа, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в бюллетени в Огайо. Согласно местному законодательству, они истекали уже 7 августа, однако недавно губернатор штата подписал закон, продливший их до начала сентября. Впрочем, документ вступает в силу лишь 1 сентября, поэтому национальный комитет Демпартии рассчитывал при помощи досрочного голосования избежать возможных юридических проблем.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Байдену считают Камалу Харрис: согласно некоторым опросам, еще до снятия президента с гонки у нее было больше шансов победить Трампа. Звучат имена и других возможных претендентов: сенатора Марка Келли, министра транспорта Пита Буттиджича, а также губернаторов Гэвина Ньюсома, Гретхен Уитмер, Джошуа Шапиро, Уэса Мура и других.

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