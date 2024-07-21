Байден назвал своего преемника в президентской гонке

Байден назвал своего преемника в президентской гонке12
- 21.07.2024, 21:31
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Сам президент США сегодня объявил о снятии своей кандидатуры.
Нынешний глава администрации США Джо Байден, заявив о намерении покинуть президентскую гонку, назвал Камаллу Харрис своим преемником на выборах. Об этом он написал в своем блоге в социальной сети X.
Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.
«Моим самым первым решением в качестве кандидата от [Демократической] партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуре Камалы от нашей партии в этом году», — написал он.
Как сообщал Charter97.org, Джо Байден объявил о выходе из избирательной гонки.