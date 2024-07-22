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В Германии отметили 80-ю годовщину покушения на Гитлера

  • 22.07.2024, 2:22
В Германии отметили 80-ю годовщину покушения на Гитлера
Фотографии участников заговора 20 июля 1944 года против Адольфа Гитлера

В стране почтили память участников Сопротивления.

В Германии 20 июля – в 80-ю годовщину попытки покушения на Адольфа Гитлера, известной как операция «Валькирия», – почтили память участников Сопротивления. В памятных мероприятиях в Берлине приняли участие канцлер Олаф Шольц и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Шольц в своём выступлении, помимо прочего, коснулся и темы войны России против Украины. «В 2024 году мы не можем отмечать годовщину 20 июля, не думая о мужественных гражданах Украины, которые уже более двух лет противостоят преступной российской агрессии». «Именно в силу ответственности перед нашей собственной историей у Германии в этой ситуации может быть лишь одна позиция: на стороне Украины», - приводит слова канцлера Deutsche Welle. Шольц и Штайнмайер отметили, что идеалы сопротивления нацистской тирании живы в Германии и сейчас, отметили важность защиты и укрепления демократии, борьбы с экстремизмом и пропагандой ненависти.

К присяге по традции были приведены около 400 новобранцев Военно-воздушных сил ФРГ. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что для Бундесвера 20 июля остаётся одной из самых важных дат: участники заговора из числа военных формально нарушили свою присягу «ради того, чтобы восстать против войны на уничтожение и массовых убийств». Он отметил, что сейчас германские военные присягают не партиям и вождям, а свободному демократическому государству.

Президент Штайнмайер в сопровождении генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера возложили венок на месте расстрела одного из основных участников заговора 20 июля, полковника Клауса Шенка фон Штауффенберга.

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