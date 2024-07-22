Что подтолкнуло Байдена к выходу из президентской гонки 1 22.07.2024, 9:40

Ключевые 48 часов.

Президент США Джо Байден лишь кратко уведомил большинство своих помощников о решении выйти из гонки за переизбрание после «мучительных 48 часов изучения данных». Речь идет о результатах опросов, которые показывали, что его путь к победе на выборах в ноябре приближается не во всех штатах.

Ранее он планировал обойти своего соперника-республиканца Дональда Трампа и строил в этом направлении свою предвыборную программу, но вдруг передумал. На то, что могло подтолкнуть демократа к такому решению, указало агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их словам, всего за день до этого Байден говорил многим своим помощникам, что продолжит кампанию, чтобы победить Трампа в ноябре. В его сообщении сторонникам говорилось: «Все делайте, полный вперед».

«Переварив данные опроса поздно вечером в субботу Байден передумал. Он собрал высшее руководство Белого дома и предвыборную команду для телефонного разговора около 13:45 в воскресенье и несколько мгновений спустя обнародовал свое заявление в письме ко всем американцам», – говорится в публикации.

Один источник подчеркнул, что высокопоставленные помощники президента показали ему в субботу вечером внутренние опросы «с резкими новостями». Они указывали на то, что он не только отстает во всех шести критических колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, но и «терпит неудачу» в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы не видели необходимости тратить огромные ресурсы на кампанию.

Отмечается, что президент США находился в изоляции в своем доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр) после положительного результата теста на COVID-19 в прошлую среду. С ним были давние старшие помощники Энни Томасини, Стив Риккетти и Майк Донилон, а также главный помощник первой леди Энтони Бернал. Они рассказали: все еще борясь с кашлем, Байден провел большую часть выходных, размышляя над давлением со стороны демократов, которые заставляли его выйти из гонки. Приняв же решение, он поделился им сперва в телефонном разговоре, а потом зачитал письмо, которое планировал обнародовать в обращении к американскому народу.

«Он хотел, чтобы мы поняли его мысли. Он сказал, что боролся с этим в течение последних 48 часов», – рассказал Reuters один из чиновников Белого дома.

Сразу после этого звонка глава администрации Джефф Зиентс созвал высокопоставленных сотрудников, чтобы сообщить им о решении лидера.

«Этот вопрос действительно тщательно держался в тайне. Для большинства людей в Белом доме это стало неожиданностью…» – сказал источник, добавив, что Байден и вице-президент Камала Харрис (ныне она подтвердила свою готовность побороться за президентское кресло) уже несколько раз разговаривали в течение дня в воскресенье, 21 июля.

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