Маск предложил создать базу на Луне 5 22.07.2024, 9:47

С постоянным населением.

Американский предприниматель Илон Маск выступил с предложением создать на Луне базу с постоянным населением. Сообщение с таким призывом появилось в аккаунте Маска в соцсети X.

Принадлежащая Маску компания SpaceX занимается разработкой и испытаниями прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, будет способен выполнять пилотируемые полеты на Луну и Марс.

«Мы должны создать постоянную лунную базу», — заявил бизнесмен.

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