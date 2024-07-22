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Маск предложил создать базу на Луне

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  • 22.07.2024, 9:47
Маск предложил создать базу на Луне

С постоянным населением.

Американский предприниматель Илон Маск выступил с предложением создать на Луне базу с постоянным населением. Сообщение с таким призывом появилось в аккаунте Маска в соцсети X.

Принадлежащая Маску компания SpaceX занимается разработкой и испытаниями прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, будет способен выполнять пилотируемые полеты на Луну и Марс.

«Мы должны создать постоянную лунную базу», — заявил бизнесмен.

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