Маск предложил создать базу на Луне

Маск предложил создать базу на Луне5
- 22.07.2024, 9:47
С постоянным населением.
Американский предприниматель Илон Маск выступил с предложением создать на Луне базу с постоянным населением. Сообщение с таким призывом появилось в аккаунте Маска в соцсети X.
Принадлежащая Маску компания SpaceX занимается разработкой и испытаниями прототипа космического корабля Starship, который, как ожидается, будет способен выполнять пилотируемые полеты на Луну и Марс.
«Мы должны создать постоянную лунную базу», — заявил бизнесмен.