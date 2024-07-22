СМИ узнали об интересной связи между Трампом и Харрис 3 22.07.2024, 16:28

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Они не всегда были конкурентами.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в прошлом оказывал финансовую поддержку избирательным кампаниям вице-президента США Камалы Харрис, которая также планирует участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Так, 26 сентября 2011 года Трамп пожертвовал пять тысяч долларов на кампанию Харрис, а 20 февраля 2013 года добавил еще одну тысячу долларов. В то время Харрис баллотировалась на должность генерального прокурора Калифорнии.

Кроме самого Трампа, его дочь Иванка Трамп также поддержала Харрис, переведя ей две тысячи долларов в 2014 году. Представители Харрис утверждают, что они не запрашивали пожертвования от Трампа или его семьи.

Издание подчеркивает, что ранее Трамп часто жертвовал деньги в поддержку демократов. Например, в 2001 году он выделил тысячу долларов на кампанию тогдашнего сенатора Джо Байдена, а в следующем году пожертвовал ему уже пять тысяч долларов, согласно данным OpenSecrets.

Также в сети распространилась фотокопия чека от Трампа, подтверждающая его пожертвование на кампанию по переизбранию Харрис на прокурорский пост в 2011 году.

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