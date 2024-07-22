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Китай резко сократил поставки чипов в Россию

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  • 22.07.2024, 18:10
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Китай резко сократил поставки чипов в Россию

Из-за угрозы санкций США.

Меры США по пресечению обхода санкций обвалили китайские поставки полупроводников в Россию, пишет Reuters со ссылкой на американский Минторг.

По данным ведомства, с января по май 2024 года перевалка через Гонконг передовых компонентов и микроэлектроники (Common high priority items, CHPL), которые могут использоваться для военных нужд Кремля, упала на 28%. Без учета этого региона, транзитные поставки аналогичных товаров через материковый Китай сократились на 19%.

Правительство США считает Гонконг и КНР ключевыми глобальными узлами, через которые Россия получает материалы для своей военной промышленности, включая чипы и детали для беспилотников.

Ранее Госдепартамент и Казначейство США включили в санкционные списки десятки компаний по всему миру за снабжение России товарами, которые могут использоваться в войне против Украины. В том числе под ограничения попали подставные фирмы в Гонконге, занимающиеся продажей полупроводников.

Представитель Минторга отметил, что снижение незаконных потоков стало следствием агрессивного правоприменения со стороны американских властей, а также взаимодействия с производителями, продукция которых переправляется через границу.

«Мы разговариваем с любой компанией, чьи товары появляются на поле боя. <…> Я думаю, что есть некоторые основания для оптимизма, по крайней мере, в том, что нам удалось замедлить некоторые из этих торговых операций», — сказал чиновник. При этом он добавил, что Китай по-прежнему остается «главной проблемой» США в вопросе незаконных поставок в Россию.

С августа по декабрь прошлого года более 200 зарегистрированных в этом регионе фирм отгрузили российским покупателям товаров на $2 млрд, следует из данных вашингтонской некоммерческой организации по вопросам глобальной безопасности C4ADS.

В то же время в докладе Комитета за свободу Гонконга (CFHK) говорится, что в этот же период РФ получила из Гонконга товары CHPL на $750 млн, включая высокопроизводительные чипы американской Nvidia и французской Vectrawave, а также микросхемы Texas Instruments и Intel. Причем некоторая продукция была поставлена напрямую фирмам, попавшим под санкции.

Например, две партии продукции Nvidia стоимостью $1,58 млн и $1,21 млн были отправлены московской компании «Лотос» поставщиком Malachor Electronics с адресом в офисном здании, расположенном в центральном деловом районе Гонконга. С директором грузоотправителя Колином Стивенсоном, имеющим адрес в Великобритании, связаться не удалось. Также гонконгские фирмы отправили в Россию товары Nvidia на общую сумму $17,6 млн с системами искусственного интеллекта «Jetson TX2» Edge, которые используются в беспилотниках, обнаруженных Украиной на поле боя.

«Хотя мы не можем отслеживать продукты после их продажи, если мы обнаружим, что кто-то из покупателей нарушает экспортный контроль США, мы примем соответствующие меры», — заявил представитель Nvidia Джон Риццо.

Среди других дорогостоящих партий — две поставки полупроводников от Vectrawave стоимостью $1 млн каждая, которые были маркированы как микропроцессоры. Такие чипы используются для высокотехнологичных систем связи и обороны, включая радары.

Vectrawave на просьбу о комментарии не ответила. Texas Instruments заявила, что выступает против использования своих чипов в российском военном оборудовании. Intel заверила, что работает в соответствии с экспортными правилами и санкциями США.

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