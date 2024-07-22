Лех Валенса назвал выход Байдена из гонки спасением чести 1 22.07.2024, 18:21

Лех Валенса

По словам экс-президента Польши, Байден «хорошо прочитал вызовы времени».

Президент США Джо Байден, отказавшись участвовать в президентской гонке, сохранил свою честь. Такое мнение бывший президент Польши Лех Валенса выразил в интервью порталу Goniec.

«После неудавшегося покушения на [кандидата в президенты Дональда] Трампа у него [Байдена] не было абсолютно никаких шансов на победу. Значит, он поступил правильно. На мой взгляд, он хорошо прочитал вызовы времени», — сказал политик.

С учетом сложившийся в США обстановки решение Байдена — одно из самых умных, которые тот мог принять, считает Валенса. По его словам, другие варианты могли закончиться плохо.

Трампу очень повезло в нынешней президентской кампании, добавил экс-лидер Польши. По мнению польского политика, бывший американский президент и нынешний кандидат на эту должность выступает против старых идей построения демократии, но не предлагает ничего нового. Это соответствует царящим в мире настроениям, уверен Валенса.

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