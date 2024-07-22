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Цена нефти Brent упала ниже $82 за баррель

  • 22.07.2024, 18:22
Цена нефти Brent упала ниже $82 за баррель

Нефть подешевела отчасти на новости о решении Байдена выйти из президентской гонки.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 0,88%, опустившись до $81,9 за баррель по состоянию на вечер понедельника. Цена на нефть Brent упала ниже отметки $82 за баррель впервые с 14 июня.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже снижается на 0,91%, до $79,4 за баррель.

Цены на нефть упали после того, как Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок на посту президента США, пишет Reuters. В качестве нового кандидата от демократов рассматривается вице-президент США Камала Харрис. Окончательное решение будет принято на национальном съезде демократической партии 19–22 августа 2024 года в Чикаго.

Впрочем, эта новость не стала главной для рынка нефти, подчеркнуло издание. «Мы считаем, что способность президента США влиять на добычу нефти в США, вероятно, переоценена», — сказал руководитель энергетической группы в DBS Bank Сувро Саркар, отметив, что в США в прошлом году объем производства достиг рекордного уровня, несмотря на действия администрации Байдена по решению проблемы изменения климата.

«Но президентство Трампа может повлиять на рост спроса на нефть в США, учитывая его позицию против электромобилей», — добавил Саркар.

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