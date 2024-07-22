Глава МИД Германии: Путинская Россия остается самой большой угрозой миру в Европе 22.07.2024, 18:34

Анналена Бербок

Именно поэтому нужно продолжать поддерживать Украину.

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает самой большой угрозой для Европы Россию и ее диктатора Владимира Путина, ее слова публикует пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Путинская Россия остается самой большой угрозой миру в Европе», — заявила Бербок. По ее словам, российский президент «ни перед чем не останавливается». Именно поэтому нужно продолжать поддерживать Украину, считает германский министр.

«ЕС и НАТО твердо стоят на стороне Украины», — подчеркнула она.

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