В Индии загорелся и опрокинулся на бок фрегат ВМС 2 22.07.2024, 20:58

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Пропал один член экипажа.

На судостроительной верфи в Мумбаи загорелся и опрокинулся на бок фрегат военно-морских сил «Брахмапутра». Он проходил профилактический ремонт, передает The Times of India.

Пожар начался вечером в воскресенье, 21 июля и, как сообщается, был локализован к утру понедельника. Сообщается о пропаже без вести служившего на корабле младшего матроса. Назначена комиссия по расследованию инцидента и поиску пропавшего. Корабль получил тяжёлые повреждения.

«Брахмапутра» — головной фрегат одноимённого проекта, корабль был принят в состав флота в 2000-м году. Его водоизмещение 5300 тонн, он вооружен торпедными аппаратами, крылатыми и зенитными ракетами и оружиями ПВО.

Hindustan Times отмечает, что с 2010 года на индийском флоте зафиксировано не менее 20 случаев возгораний и пожаров, в том числе с человеческими жертвами. C 2000 года ВМС потеряли в мирное время три корабля.

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