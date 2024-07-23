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ВСУ из HIMARS уничтожили российский «Тор» на «Донбасс-Арене»

  • 23.07.2024, 7:38
  • 3,230
ВСУ из HIMARS уничтожили российский «Тор» на «Донбасс-Арене»

Видеофакт.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады нанесли удар по позициям оккупантов из американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Как сообщается в Telegram-канале 79 ОДШБр, разведчики проинспектировали с дрона «Донбасс-Арену» в оккупированном Донецке и обнаружили там российский зенитно-ракетный комплекс «Тор». Также они показали российских мотоциклистов-камикадзе, сожженные танки и сбросы на оккупантов.

«Очередные попытки врага прорвать нашу оборону снова потерпели фиаско. «Спецоперация» Путина идет строго по плану. По плану наших десантников. Слава вам, воины! Блестящая работа», - говорится в сообщении.

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