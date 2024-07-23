закрыть
23 июля 2024, вторник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, какие люди любят домашних животных

1
  • 23.07.2024, 8:41
  • 3,920
Ученые рассказали, какие люди любят домашних животных

У них есть определенные качества.

Ирландские ученые из Университета Квинс в Белфасте обнаружили связь между любовью человека к своим домашним животным и такими качествами личности, как невротизм и сознательность. Исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).

Авторы научной работы хотели изучить, зависит ли сила эмоциональной связи с питомцем от личности владельца. Специалисты опросили 938 владельцев взрослых владельцев собак и кошек со всего мира. Вопросы касались личностных характеристик человека.

Исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем невротизма и добросовестности сообщали о более крепких связях со своими питомцами. Невротизм характеризуется эмоциональной нестабильностью, тревожностью и капризностью. Добросовестность подразумевает усердие, осторожность и организованность, с сильным чувством ответственности и надежности.

Помимо личностных черт, на уровень привязанности также влияли демографические факторы. Женщины, владельцы собак, люди старше 50 лет и те, кто ухаживает за детьми младше 18 лет, сообщили о более крепких связях со своими питомцами.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников