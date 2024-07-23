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Камала Харрис: Приверженность НАТО — это святое

  • 23.07.2024, 9:21
Камала Харрис: Приверженность НАТО — это святое

Вице-президент США против изоляционизма.

В Германии вспоминают высказывания про НАТО и Украину возможного кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, но признают: до Джо Байдена с его опытом ей далеко, пишет «Немецкая волна».

Cайт информационной программы Tagesschau первого немецкого телеканала ARD напоминает о самой масштабной в этом году речи Камалы Харрис на внешнеполитические темы - о ее выступлении в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. В ней вице-президент США «совершенно четко высказалась в пользу НАТО и международного сотрудничества с явной целью подчеркнуть отличие от Трампа, который придерживается куда более критического тона, когда речь заходит об этом военном альянсе или о традиционных союзниках».

На мюнхенской речи Камалы Харрис подробно останавливается информационный портал Web.de в статье, в которой анализируются возможные последствия ее избрания президентом США для Европы. Портал отмечает, что после вступления в должность американского вице-президента Камала Харрис три года подряд, в 2022-м, в 2023-м и в 2024-м, участвовала в работе этого форума. А он считается одной из важнейших площадок для обсуждения трансатлантических союзнических отношений между США и Европой на фоне актуальных глобальных вызовов.

«В своей речи в феврале этого года Камала Харрис выступила как Анти-Трамп, - напоминает портал Web.de. - В США, говорила она, есть некоторые люди, которые хотят отгородиться от внешнего мира, пренебрегают договоренностями, собираются поддерживать диктаторов. Это, по ее словам, «опасно, ведет к дестабилизации и близоруко». Кто смотрит только вовнутрь, тот не сможет противостоять внешним угрозам, «изоляция не обеспечивает защиту».

В этой связи, продолжает Web.de, «Харрис заявила о своей приверженности глобальному лидерству США, военной поддержке Украины и американо-европейскому военному союзу НАТО, который Дональд Трамп и его сторонники уже похоронили. «Приверженность НАТО - это святое», - сказала Харрис. «НАТО - это самый значительный военный союз, который когда-либо существовал», - цитирует из той речи информационный портал.  

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