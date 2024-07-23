Удар по российскому парому в порту «Кавказ»: судно загорелось 1 23.07.2024, 11:01

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В РФ подтвердили атаку на паром.

В РФ подтвердили, что украинские силы атаковали паром в порту «Кавказ», заметил unian.net.

Судно загорелось, якобы среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, написал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник, 23 июля, в своем Telegram-канале.

«Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ». Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет», - утверждает вражеский чиновник.

В Сети появилась информация, что по парому «знатно влупило». По сведения канала «Крымский ветер», в российских пабликах удаляют сообщения о «прилете» в порт.

«Все, в Z-паблике комментарии закрыли и удалили, люди слишком много правды писать там стали про «прилет» по парому в порту «Кавказ», — отмечается в сообщении.

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