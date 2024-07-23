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Словакия получила первые истребители F-16

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  • 23.07.2024, 11:48
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Словакия получила первые истребители F-16

Они заменят устаревшие советские МиГ-29.

Словакия накануне получила первые 2 из 14 новых истребителей F-16 из Соединенных Штатов, поставки которых были отложены на два года из-за пандемии коронавируса и нехватки микросхем.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Словацкий президент Петер Пеллегрини приветствовал прибытие F-16 на авиабазу Кучина на западе страны.

Он отметил, что F-16 «значительно будут способствовать повышению обороноспособности нашей страны».

Остальные 12 самолетов будут постепенно доставлены в Словакию в течение двух лет.

В 2018 году словацкое правительство подписало соглашение на сумму 1,8 миллиарда долларов на приобретение 14 американских истребителей F-16 Block 70/72 для замены устаревших советских самолетов МиГ-29. Пеллегрини тогда занимал должность премьер-министра.

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