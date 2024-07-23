Залужный впервые выступил после отставки с поста главкома ВСУ 4 23.07.2024, 12:42

5,684

И рассказал свой рецепт победы в войне.

Технологии станут решающими в российско-украинской войне, более того - на них будет основываться глобальная безопасность будущего.

Об этом заявил бывший глава ВСУ Валерий Залужный в своем выступлении на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне, сообщает «РБК-Украина».

На мероприятии обсуждались критические вопросы безопасности, в том числе вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем.

В своем выступлении Залужный отметил, что война, которая началась в 2022 году, «совершенно не похожа» на ту, которая велась с 2014 года.

Главной проблемой, по его словам, стали новые формы применения новейших технологий. Залужный убежден, что изобретение новых способов применения логически привело бы к изменениям в структуре армии в целом.

«…Сегодня мы уже изобрели способ сражаться и побеждать более сильные армии XXI века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации», - заявил Залужный.

В то же время, отметил он, российско-украинская война – это «еще не война будущего», это «война переходного периода».

«Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые модели новой войны. Войны, которая станет войной будущего», - сказал политик.

Более того, считает Залужный, технологии станут основой будущей глобальной безопасности.

Вместе с тем, он убежден, что на сегодняшний день в силу различных причин ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно освоить технологии в ближайшем будущем. Это значит, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов.

«Сегодня, как никогда, именно в Украине находят способы выживания и создают технологии. Но по понятным причинам они не могут масштабироваться. С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их проверки. Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс…» – сказал Залужный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com