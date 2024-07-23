Валерий Залужный: История сегодня еще раз дает украинскому народу шанс 2 23.07.2024, 14:31

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Сильная речь экс-главкома ВСУ.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые выступил после отставки с поста главкома ВСУ. Приводим полный текст его выступления на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне:

— «Si vis pacem, para bellum» – слова, приписываемые древнеримскому историку Корнелию Непоту, к сожалению, идеально подходят демократическому обществу даже сегодня, в 21 веке. Если хочешь мира, готовься к войне. Да, это абсолютная правда. Это подтверждаю я, кому довелось быть в роли Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, и весь украинский народ, который действительно усвоил это хорошо и болезненно.

Когда я родился, прошло двадцать восемь лет после окончания одной из самых жестоких и кровопролитных войн в истории человечества. Когда я родился, уже не падали бомбы на города и села, и танки не давили почву и все на ней. Не было пронзительных звуков воздушных сирен, не было автоматных очередей.

Но сегодня я молюсь сам и прошу всех вас молиться и просить Бога, чтобы наши внуки никогда не увидели того, что видели наши деды, что видели мы и, к сожалению, наши дети. Ради этого нельзя прекращать борьбу за право жить даже на минуту. Зло рядом, и оно пришло убивать.

Несмотря на то, что самым ценным богатством человечества на планете Земля является способность жить, почти вся ее история связана с войнами. Точнее, с убийством людей. Эти войны, или точнее убийства, со временем, с точки зрения масштаба событий и количества жертв, стали беспрецедентными и приобрели статус мировых войн. Только в прошлом столетии было два таких конфликта – Первая и Вторая мировые войны, которые во времени разделило чуть более двадцати лет, и которые унесли жизни около 60 миллионов человек. Готово ли человечество спокойно принять следующую войну по масштабам страданий – Третью мировую войну? До определенной степени это зависит от нас, профессиональных военных, которые знают о войне почти все. Ведь именно профессиональные военные ведут войны и знают их настоящую цену. Цену поражений и побед.

Обращаясь к событиям 2022-2024 годов десятилетней войны между Украиной и Россией, мы должны честно рассказать человечеству, что происходит и к чему человечество должно быть готово. Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защитить своих граждан и свои страны.

Мы готовы поделиться всеми нашими знаниями, опытом и мыслями с теми, кто не оставил Украину в трудные времена и кто ищет мира и спокойствия для своих народов.

Итак, чему эта война научила нас, украинцев, и особенно ее полномасштабная составляющая, которая вихрем ворвалась в нашу жизнь 24 февраля 2022 года?

Прежде всего, войн следует избегать! Но если она все же пришла, к ней нужно быть готовым. Именно готовность к войне следует рассматривать как огромный комплекс мероприятий, который охватывает не только чисто военные аспекты, но и все сферы государственной деятельности.

Наверное, самой сложной и важной составляющей является готовность общества, которая базируется на честной и прозрачной коммуникации между властью и народом. Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, являются тотальными. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. С этой целью комплексно привлекаются военные и другие государственные ресурсы. Среди таких ресурсов - экономика, финансы, население и союзники. Такие действия, конечно, повлияют на политические процессы в государстве.

Таким образом, готовность к войне будет определяться не только готовностью армии отразить агрессию, но и готовностью общества противостоять врагу.

Во-вторых, войну ни в коем случае нельзя рассматривать как часть внутриполитического процесса. Война – это максимальная концентрация сил для выживания. И только для этого!

«Война – это просто продолжение политики другими средствами», – сказал прусский генерал Карл фон Клаузевиц. Поэтому странно, когда в глобальном масштабе война в Украине, наоборот, формирует внутреннюю политику в других странах, что в конечном итоге используется врагами в собственных целях. Я убежден, что война за свободу в одной стране должна стать политикой выживания демократии в других свободных странах.

Война – это наука. Наука со своими законами и правилами, которые нужно знать и изучать. Использование войны в собственных целях или попытка повлиять на ее ход в собственных интересах – это преступление, которое приводит к огромным жертвам.

Демократической армии, армии свободного общества, всегда трудно воевать с армией феодала. Враг считает демократию нашей самой большой слабостью и пытается всячески ее использовать. Фейки, ложь, обесценивание национальных интересов, неверие в руководство – это неполный перечень инструментов, которыми россияне пользуются уже более десяти лет, и демократические общества еще не нашли методов противодействия.

Еще в 5 веке до нашей эры известный китайский мыслитель Сунь-цзы очертил основные принципы войны, которые остаются актуальными и сегодня, и будут актуальными, пока люди управляют войной. Однако это лишь базовые принципы, которые нужно наполнить оружием, формами и методами его применения, армиями с их структурами. Именно в такой последовательности меняется война.

Тщательно анализируя наш опыт, подкрепленный цифрами и фактами, я понимаю, что мы стоим на пороге не только огромной работы, но и самого главного – перед сложным выбором. Для нас, украинцев, это не только исследование закона «вызов-и-ответ» британского историка Арнольда Джозефа Тойнби. Не только само существование России уже является угрозой. Сегодня у нас уже есть полномасштабная и кровавая война, которая привела нас к новому вызову - физическому выживанию.

Именно выживание нации определяется ее выбором. Как ответить на этот вызов? Как выжить в условиях неопределенности и противоречивости окружающего мира? Сейчас мы должны осознать, что от нас, украинцев, зависит, будем ли мы жить и будет ли у наших детей будущее.

Без сомнения, история сегодня еще раз дает украинскому народу шанс. В холодную ночь 24 февраля 2022 года, когда весь мир наслаждался мирной жизнью и нежился в теплых постелях, украинцы напомнили себе, чья кровь течет в их жилах, и вступили в ожесточенный бой с извечным врагом. Ценой жизни обычных украинцев мы выиграли шанс для себя. Шанс не просто продолжить извечную борьбу, а шанс победить. Это стоило нам дорого – много жизней лучших сыновей и дочерей. Это была лишь отправная точка.

Очень быстро мы поняли, что выдержать удар, дать достойный отпор врагу – это лишь начало более сложного этапа противостояния, который заключается в том, чтобы найти свой особый путь к победе. Именно поиск этого особого пути привел нас к пониманию уже обозримых контуров революционных изменений, прежде всего в военном деле. Как ни странно, но вполне логично, что именно эти изменения, изобретенные на полях сражений российско-украинской войны, вероятно, будут определять очертания войн и военного искусства в 21 веке. И самое главное – они станут фундаментом всей глобальной системы безопасности будущего. Еще недавно можно было уверенно сказать, что беспилотные системы являются главной причиной изменений в стратегиях, формах и методах применения. Но уже сегодня, наверное, необходимо ввести в понятие новой стратегии ведения войны более широкое понятие – технологии.

Война, которая пришла к нам в 2014 году, кардинально отличается от той, что ворвалась в нашу жизнь 24 февраля 2022 года. Хотя она и базировалась на концепциях 2014 года, она уже была другой и быстро исчерпала наши силы в мае 2022 года. Именно интенсивность боевых действий заставила нас восстановить уровень начала 2022 года, а необходимость выжить на поле боя привела нас к другой войне, с которой мы столкнулись летом 2023 года. Воюющие стороны на некоторое время остановились в поисках нового оружия, и уместно было бы искать новые формы применения новейших технологий. Именно изобретение новых методов применения логично привело бы к изменениям в структуре подразделений, отрядов и Вооруженных Сил в целом.

Именно такое движение является научным и разумным. Развитие технологий влияет на формы их применения, и только новые формы применения влияют на структуру воюющих армий. Эта тенденция неизбежна и будет продолжаться.

Технологии – как совокупность не только инновационных решений, но и комплекс мероприятий по разработке, научному сопровождению, обучению, развитию доктрин, которые изменят ситуацию на поле боя в условиях существующих преимуществ врага в военном потенциале и ресурсах. Проще говоря, сегодня мы уже изобрели способ бороться и побеждать более сильные армии в 21 веке. Очевидно, именно технология должна обеспечить устойчивость украинской нации.

В то же время я абсолютно согласен, что российско-украинская война еще не является войной будущего. Это лишь война переходного периода. Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые паттерны новой войны. Войны, которая станет войной будущего.

Мы должны признать, что жажда выжить на поле боя является чуть ли не главной причиной поиска путей совершенствования оружия. Сочетание таких факторов, как ограниченность ресурсов, отсутствие надлежащей поддержки, невозможность сосредоточиться на производстве традиционных средств борьбы привело к значительным изменениям на поле боя российско-украинской войны. Фактически начался новый этап в формах и методах ведения боевых действий. Мы видим, как научно-технический прогресс привел в движение колесо истории и привел на поле боя технологии, которые, вероятно, станут решающими в этой войне и, самое главное, станут основой глобальной безопасности будущего. От нас будет зависеть, кто быстро освоит эти технологии – демократический мир или мир тирании.

Война – это про ресурсы и время. Если рассматривать технологии как ресурс, то на сегодняшний день по разным причинам ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно освоить их в ближайшем будущем. Это означает, что единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, вовлеченных в боевые действия. При этом технологии будут ждать смелых и способных их освоить. Кто их освоит, тот и решит вопрос глобальной безопасности.

Трудно сказать, как будет развиваться ситуация в будущем. Одно можно сказать наверняка – тиранам постоянно будет нужна война для внутреннего использования как инструмент удержания власти. Остальные должны строить надежную защиту от них.

Сегодня, как никогда раньше, именно в Украине находят способы выживания и создают технологии. Но по очевидным причинам они не могут масштабироваться. С другой стороны, наши партнеры имеют ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их испытания. Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс, потому что время уже не работает на нас.

«Соблюдение вчерашних правил войны не приведет к сегодняшним (или завтрашним) успехам. Именно осознание этого может спасти много жизней. Мы должны начать бороться с последствиями новых правил войны». Я взял эту цитату от отставного американского генерала Стэнли Маккристала. А потом у него были такие слова: «если нет, мы все отстанем».

Но я бы сказал более категорично: иначе мы все умрем.

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